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TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Lucas Robertone bombası!

Fırtına'dan Robertone bombası!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

Portekiz'in Record gazetesine göre 'un Velez forması giyen merkez orta saha oyuncusu Lucas Robertone'nun peşinde olduğunu yazdı. 'un da ilgilendiğinin vurgulandığı haberde futbolcu için belirlenen bonservis bedelinin 7 milyon Euro civarı olduğu iddia edildi.

Portekiz'in Record gazetesinde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre , Velez forması giyen merkez orta saha oyuncusu Lucas Robertone'nun peşinde. 'un da ilgilendiğinin vurgulandığı haberde futbolcu için belirlenen bonservis bedelinin 7 milyon Euro civarı olduğu iddia edildi. Bu sezon 22 maçta forma giyen ve 2 gol atıp 3 asistlik performans sergileyen 1.73 boyundaki Arjantinli yıldızın uzun zamandır Trabzon tarafından takip edildiği öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra kanatta da görev yapabiliyor.

Yıldız futbolcu resmen açıkladı! haberin devamı

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