Trabzonspor'dan Lucas Robertone bombası!

Portekiz'in Record gazetesine göre Trabzonspor'un Velez forması giyen merkez orta saha oyuncusu Lucas Robertone'nun peşinde olduğunu yazdı. Sporting Lizbon'un da ilgilendiğinin vurgulandığı haberde futbolcu için belirlenen bonservis bedelinin 7 milyon Euro civarı olduğu iddia edildi.

Portekiz'in Record gazetesinde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Trabzonspor, Velez forması giyen merkez orta saha oyuncusu Lucas Robertone'nun peşinde. Sporting Lizbon'un da ilgilendiğinin vurgulandığı haberde futbolcu için belirlenen bonservis bedelinin 7 milyon Euro civarı olduğu iddia edildi. Bu sezon 22 maçta forma giyen ve 2 gol atıp 3 asistlik performans sergileyen 1.73 boyundaki Arjantinli yıldızın uzun zamandır Trabzon tarafından takip edildiği öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra kanatta da görev yapabiliyor.

DİĞER