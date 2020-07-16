16 Temmuz 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

, 'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü sahasında İttifak Holding ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, 'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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