Yıldız futbolcu resmen açıkladı! "Trabzonspor'da oynamak istiyorum"

"TRABZONSPOR'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Kanga Gaboneview'e yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'da oynamak istiyorum ama ne zaman olacağını bilmiyorum. Gelişmeler halinde duruma bakacağım ve neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.