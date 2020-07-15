15 Temmuz 2020, Çarşamba

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Yıldız futbolcu resmen açıkladı! "Trabzonspor'da oynamak istiyorum"

Süper Lig'de sezonun bitimine 2 maç kala yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda da zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen bordo-mavililerin transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu, Trabzonspor'da oynamak istediğini söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 22:37 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 22:38
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Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Trabzonspor'da oynamak istiyorum

Trabzonspor'un bu sezon Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Sparta Prag'da forma giyen Kanga, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Trabzonspor'da oynamak istiyorum

Trabzonspor'un bu sezon da gündemine gelen fakat rafa kalkan Kanga transferi gelecek sezon için yeniden gündemde.

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Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Trabzonspor'da oynamak istiyorum

29 yaşındaki orta saha oyuncusu da bordo mavililere yeşil ışık yaktı ve Trabzonspor'da oynamak istediğini söyledi.

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Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Trabzonspor'da oynamak istiyorum

"TRABZONSPOR'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Kanga Gaboneview'e yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'da oynamak istiyorum ama ne zaman olacağını bilmiyorum. Gelişmeler halinde duruma bakacağım ve neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Yıldız futbolcu resmen açıkladı! Trabzonspor'da oynamak istiyorum

SPARTA PRAG DA YENİ SÖZLEŞME TEKLİF ETTİ

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kanga'ya, Sparta Prag da yeni kontrat teklif etti fakat Kanga'dan henüz cevap gelmedi.

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