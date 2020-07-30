30 Temmuz 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

CAS'tan Trabzonspor'a kötü haber

CAS'tan Trabzonspor'a kötü haber
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 Giriş Tarihi: 30.07.2020

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 'un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Bordo mavili ekip, federal mahkemesine başvuracak.

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