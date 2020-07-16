16 Temmuz 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verilmişti. Bordo-mavili takım konuyu yargıya taşımıştı. Trabzonspor yönetimi alınan bu karara itiraz ederken, Uluslararası Spor Tahkim Kurulu'nun (CAS)'a başvuruda bulunmuştu. Covid-19 pandemisi nedeniyle video konferans yardımıyla yapılan duruşma sona erdi.
CAS Trabzonspor kararını 2 hafta sonra açıklayacak
Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (CAS), Trabzonspor ile ilgili kararını iki hafta sonra açıklayacak. TSİ 10.30'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan duruşma sona ererken, bordo-mavili kulüple ilgili kararın iki hafta sonra verileceği öğrenildi.
Trabzonspor'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verilmişti. Bordo-mavili takım konuyu yargıya taşımıştı. Trabzonspor yönetimi alınan bu karara itiraz ederken, Uluslararası Spor Tahkim Kurulu'nun (CAS)'a başvuruda bulunmuştu. Covid-19 pandemisi nedeniyle video konferans yardımıyla yapılan duruşma sona erdi.
2 HAFTA SONRA AÇIKLANACAK
Uluslararası Spor Tahkim Kurulu, Trabzonspor'la ilgili kararını iki hafta sonra verecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı