16 Temmuz 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

CAS Trabzonspor kararını 2 hafta sonra açıklayacak

CAS'taki duruşma sona erdi! Trabzonspor...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 Giriş Tarihi: 16.07.2020

Uluslararası Spor  (),  ile ilgili kararını iki hafta sonra açıklayacak. TSİ 10.30'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan duruşma sona ererken, bordo-mavili kulüple ilgili kararın iki hafta sonra verileceği öğrenildi.

'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verilmişti. Bordo-mavili takım konuyu yargıya taşımıştı. Trabzonspor yönetimi alınan bu karara itiraz ederken, Uluslararası Spor 'nun ()'a başvuruda bulunmuştu. Covid-19 pandemisi nedeniyle video konferans yardımıyla yapılan duruşma sona erdi.

2 HAFTA SONRA AÇIKLANACAK

Uluslararası Spor Tahkim Kurulu, Trabzonspor'la ilgili kararını iki hafta sonra verecek.

Yıldız futbolcu resmen açıkladı! haberin devamı

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