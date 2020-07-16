CAS'taki Trabzonspor duruşması sona erdi

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan ve karara itiraz eden Trabzonspor ile ilgili kararını iki hafta sonra verecek. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.

ABONE OL