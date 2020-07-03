Çimşir’e güvenimiz tam

Trabzonsporlu Futbol Adamları Derneği, Hüseyin Çimşir'e güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Trabzonsporlu Futbol Adamları Derneği, Hüseyin Çimşir'e güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "Trabzonspor lig liderliğini ve kupa finali başarısını bu teknik heyet ve futbolcu kadrosuyla elde etti. F.Bahçe'yi İstanbul'da yenen bu teknik heyet ve futbolculara güveniyoruz" dedi.

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