03 Temmuz 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Çimşir’e güvenimiz tam

Çimşir’e güvenimiz tam
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Giriş Tarihi: 03.07.2020

Trabzonsporlu Futbol Adamları Derneği, 'e güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Trabzonsporlu Futbol Adamları Derneği, 'e güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "Trabzonspor lig liderliğini ve kupa finali başarısını bu teknik heyet ve futbolcu kadrosuyla elde etti. F.Bahçe'yi İstanbul'da yenen bu teknik heyet ve futbolculara güveniyoruz" dedi.

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