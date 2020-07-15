15 Temmuz 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

"2010-11 gibi olmasın"

2010-11 gibi olmasın
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

Uzun yıllar 'un kalesini koruyan ayrılığın ardından ilk kez konuştu. Kıvrak, "2010-11'deki kadronun dağılması bizi çok etkiledi. Bakıldığında kadromuz oturmuş bir kadro ve seneye şampiyonluğun rahatça adayı olabilecek bir oyuncu grubundan bahsediyoruz." dedi.

Uzun yıllar 'un kalesini koruyan ayrılığın ardından ilk kez 61saat.com'a konuştu. Önemli açıklamalar yapan Kıvrak'ın söyledikleri:

2010-11'deki kadronun dağılması bizi çok etkiledi. Bakıldığında kadromuz oturmuş bir kadro ve seneye şampiyonluğun rahatça adayı olabilecek bir oyuncu grubundan bahsediyoruz.
Fenerbahçe, Galatasaray ve gibi kulüplerin durumları ortada, seneye de iyi olmayacaklar.
Eğer 2011'deki gibi olmazsa Trabzonspor'un 4 sene şampiyonluğa ambargo koyma potansiyeli var.
Bir iki kulüp hariç herkes Trabzon'a karşı.

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