15 Temmuz 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Tarihi bir fırsat kaçtı

Tarihi bir fırsat kaçtı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

, Medipol Başakşehir’in kaybettiği haftada yenilerek bitime iki hafta kala puan farkını bire indirme şansını elinin tersi ile itti.

Denızlispor deplasmanı, için büyük bir sürpriz sonuçla tamamlandı. Zorlu mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkan bordo-mavililer, erken gelen golle öne geçerken, Başakşehir'in üst üste yediği gollerle iyice havaya girdi. Bu maçı Trabzon'un kazanması, liderin de Konya'da mağlup olması durumunda farkı 1'e indirecek olan Hüseyin Çimşir'in öğrencileri, skoru korumayı bir türlü başaramadı. Denizlispor'a yenilen Fırtına, lider Başakşehir'in Konya'ya mağlup olduğu haftada, büyük bir fırsatı elinin tersiyle itmiş oldu.

KAYBETMESİNİ BEKLEYECEK
Şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan birinde 3 puan kaybeden Trabzonspor, kalan iki haftada içeride ve deplasmanda 'u yenip, Başakşehir'in kalan iki maçta da takılmasını beklemek zorunda. Bu arada Başakşehir de içeride Kayserispor ve deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

Toroğlu'dan flaş sözler! haberin devamı

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