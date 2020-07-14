Uğursuz gece! Trabzonspor hakem kurbanı oldu
Trabzonspor'un bu mağlubiyetinde hakemlerin etkisi büyüktü.15. dakikada Nwakaeme’nin Abdülkadir Ömür’e yolladığı pasa Denizlisporlu Bergdich, eli ile müdahale etti. Ne hakem Uğurlu ne VAR’daki Yankaya gördü.
Trabzonspor dün lider Başakşehir'in kaybetmesi ile şampiyonluk için tarihi bir fırsat yakalamışken, Denizlispor'a 2-1 yenildi. Ama bu mağlubiyette hakemlerin etkisi büyüktü. Sezon başından bu yana sistematik olarak hakemler tarafından durdurulan Trabzonspor'un yine bir penaltısı es geçildi. 15. dakikada Nwakaeme'nin Abdülkadir Ömür'e yolladığı pasa Denizlisporlu Bergdich, eli ile müdahale etti.
TARAFTAR TEPKİLİ
Bu pozisyonda Denizlisporlu Bergdich'in meşin yuvarlağı eli ile kestiği net gözüküyor. Trabzonsporlu futbolcular penaltı beklerken, hakem Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirdi. Her zamanki gibi ne hakem pozisyonu gördü ne de VAR hakemi Özgür Yankaya devreye girdi. Taraftarlar sosyal medyada, "Bu hakemlerle şampiyon olmamız imkansız. Her hafta haklarımız yeniyor" yorumları yaptı.
Yunus Emre SEL
Dk. 15
Nwakaeme, Abdülkadir Ömür'e pas attı ancak ceza alanında Bergdich topa eliyle işte böyle müdahale etti. Net penaltıyı hakem Uğurlu ve VAR hakemi Yankaya görmezden gelince Trabzonspor belki de farka gideceği maçı kaybetti
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