15 Temmuz 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Siftahsız Messias

Siftahsız Messias
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.07.2020

Karadeniz devinin devre arasında Brezilyalı Cruzeiro Esporte kulübünden satın alma opsiyonu ile kiraladığı , bordo-mavililerin Süper Lig'de henüz forma giyemeyen transferi oldu.

Karadeniz devinin devre arasında Brezilyalı Cruzeiro Esporte kulübünden satın alma opsiyonu ile kiraladığı , bordo-mavililerin Süper Lig'de henüz forma giyemeyen transferi oldu. Brezilyalı stoper, sadece Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde BB Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada forma giyebildi. Yarı sezon için 400 bin euro alan sambacının opsiyonu kullanılmayacak.

haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Kanga’dan Trabzonspor'a yeşil ışık! Kanga’dan Trabzonspor'a yeşil ışık!
Fırtına corona virüsü mağduru Fırtına corona virüsü mağduru
Tarihi bir fırsat kaçtı Tarihi bir fırsat kaçtı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör