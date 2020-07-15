Siftahsız Messias

Karadeniz devinin devre arasında Brezilyalı Cruzeiro Esporte kulübünden satın alma opsiyonu ile kiraladığı Manoel Messias, bordo-mavililerin Süper Lig'de henüz forma giyemeyen transferi oldu.

Karadeniz devinin devre arasında Brezilyalı Cruzeiro Esporte kulübünden satın alma opsiyonu ile kiraladığı Manoel Messias, bordo-mavililerin Süper Lig'de henüz forma giyemeyen transferi oldu. Brezilyalı stoper, sadece Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde BB Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada forma giyebildi. Yarı sezon için 400 bin euro alan sambacının opsiyonu kullanılmayacak.

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