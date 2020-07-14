14 Temmuz 2020, Salı

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Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
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Giriş Tarihi: 14.07.2020

'in 33. haftasında 'u ağırlayacak , yönetiminde 'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor'a mağlup olan , yönetimine çalıştı. Denizlispor yenilgisinin ardından istifa ettiği yönünde haberler çıkan Hüseyin Çimşir, ligin 33'üncü haftasında oynanacak maçının hazırlıklarında takımın başında yer aldı. Saat 18.00'de 'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

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