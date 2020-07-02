Derbi kralların işi

Trabzonspor'un gol silahı Sörloth, Galatasaray derbisine odaklandı… Süper Lig'de 6 haftalık suskunluğunu Ankaragücü'ne attığı golle bozan Sörloth, Galatasaray'ı da gözüne kestirdi.

Oynadığı debilerde İstanbul takımlarını boş geçmeyen 24 yaşındaki forvet, Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol, Fenerbahçe'ye 2 maçta 1 gol ve Galatasaray'a 1 maçta 1 gol attı. Pazar günü oynanacak dev maçta da Galatasaray filelerini tekrar havalandırmak isteyen 1.95'lik kule, bunu başararak derbilerdeki serisini de sürdürmek istiyor. Son iki karşılaşmada ağrıları nedeniyle zorlansa da 90 dakika sahada kalan Norveçli oyuncunun sakatlığının da önemli oranda geçtiği ve kendisini çok daha iyi hissettiği öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de oyun planını ağırlıklı olarak Sörloth'u ceza sahası içerisine topla buluşturmaya yönelik olarak kurmayı planladığı öğrenildi.

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