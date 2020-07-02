02 Temmuz 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Derbi kralların işi

Derbi kralların işi
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.07.2020

'un gol silahı Sörloth, Galatasaray derbisine odaklandı… Süper Lig'de 6 haftalık suskunluğunu Ankaragücü'ne attığı golle bozan Sörloth, Galatasaray'ı da gözüne kestirdi.

Oynadığı debilerde İstanbul takımlarını boş geçmeyen 24 yaşındaki forvet, Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol, Fenerbahçe'ye 2 maçta 1 gol ve Galatasaray'a 1 maçta 1 gol attı. Pazar günü oynanacak dev maçta da Galatasaray filelerini tekrar havalandırmak isteyen 1.95'lik kule, bunu başararak derbilerdeki serisini de sürdürmek istiyor. Son iki karşılaşmada ağrıları nedeniyle zorlansa da 90 dakika sahada kalan Norveçli oyuncunun sakatlığının da önemli oranda geçtiği ve kendisini çok daha iyi hissettiği öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de oyun planını ağırlıklı olarak Sörloth'u ceza sahası içerisine topla buluşturmaya yönelik olarak kurmayı planladığı öğrenildi.

G.Saray-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına tarihi seri peşinde! Galatasaray maçını kaybetmezse... Fırtına tarihi seri peşinde! Galatasaray maçını kaybetmezse...
Taha imzaya geliyor Taha imzaya geliyor
Berkan Emir sesleri Berkan Emir sesleri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör