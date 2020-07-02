Büyüksün Nwakaeme

Bu iki karşılaşmada 4 puan kaybeden ve zirve yarışında ağır yara alan Karadeniz devinde Nijeryalı sol kanadın Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alacak olması en çok teknik patron Hüseyin Çimşir'in yüzünü güldürdü.

Çimşir'in yakından ilgilendiği Nwakaeme'nin sakatlığının tam olarak geçmemesine rağmen Galatasaray maçında oynamak istediği belirtildi. Takımının şampiyonluk mücadelesi verdiği bu dönemde arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen 31 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la oynanacak derbide iğne ile sahaya çıkacağı belirtildi.

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