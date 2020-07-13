13 Temmuz 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Denizlispor 2-1 Trabzonspor l MAÇ SONUCU

Fırtına fırsat tepti!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

'in 32. haftasında , Denizlispor deplasmanına konuk oldu. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Trabzonspor, lider Başakşehir'in de mağlup olduğu haftayı puansız kapatarak fırsat tepti.

'in 32. haftasında ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan bordo-mavili takım 14. dakikada Caleb Ekuban'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda toparlanan ev sahibi ekip 46. dakikada Sacko'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda her iki takım da 3 puan için bastırırken, Denizlispor üstünlük sayısını 85'te Estupinan'la buldu. Maçta başka gol olmadı ve Denizlispor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kümede kalma mücadelesi veren Horozlar bu galibiyetle çok önemli bir 3 puan kazandı. Trabzonspor ise 'in mağlup olduğu haftada yaşadığı bu kayıpla fırsat tepti.

11'LER

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Küme düşme potası alev alev! İşte güncel puan durumu Küme düşme potası alev alev! İşte güncel puan durumu
Beşiktaş tek attı 3 aldı Beşiktaş tek attı 3 aldı
Başakşehir Konya'da ağır yaralı! Başakşehir Konya'da ağır yaralı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör