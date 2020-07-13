Denizlispor 2-1 Trabzonspor l MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Denizlispor deplasmanına konuk oldu. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Trabzonspor, lider Başakşehir'in de mağlup olduğu haftayı puansız kapatarak fırsat tepti.

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan bordo-mavili takım 14. dakikada Caleb Ekuban'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda toparlanan ev sahibi ekip 46. dakikada Sacko'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda her iki takım da 3 puan için bastırırken, Denizlispor üstünlük sayısını 85'te Estupinan'la buldu. Maçta başka gol olmadı ve Denizlispor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kümede kalma mücadelesi veren Horozlar bu galibiyetle çok önemli bir 3 puan kazandı. Trabzonspor ise Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu haftada yaşadığı bu kayıpla fırsat tepti.

11'LER

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

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