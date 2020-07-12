12 Temmuz 2020, Pazar
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Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Denizlispor maçı 11'i
Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Bitime 3 hafta kala lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Karadeniz Fırtınası, Ege temsilcisi karşısında hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Denizlispor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
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