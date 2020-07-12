12 Temmuz 2020, Pazar

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Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Denizlispor maçı 11'i

Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Bitime 3 hafta kala lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Karadeniz Fırtınası, Ege temsilcisi karşısında hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Denizlispor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 17:06
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Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Denizlispor maçı 11'i

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, pazartesi günü Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Denizlispor maçı 11'i

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 7 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Denizlispor maçı 11'i

Trabzonspor, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.

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Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Denizlispor maçı 11'i

DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR
Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu.

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Trabzonspor şampiyonluk aşkına! İşte Denizlispor maçı 11'i

Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

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