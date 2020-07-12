Trabzonspor corona virüsü test sonuçlarını duyurdu

Trabzonspor, yöneticiler, teknik ekip ve sporculara 13. kez uygulanan corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin on üçüncüsü yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.

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