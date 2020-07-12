12 Temmuz 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Penaltılar hariç tek isabet!

Penaltılar hariç tek isabet!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

, kritik puanlar kaybettiği mücadelesinde rakip kaleye fazla yüklenemedi.

, kritik puanlar kaybettiği mücadelesinde rakip kaleye fazla yüklenemedi. 15 şut denemesinde bulunurken bunların 2'si kaleyi buldu Jose Sosa'nın penaltıdan attığı 2 golün haricinde sadece Abdülkadir Ömür karşılaşmanın son bölümünde isabetli şut gönderebildi.
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