12 Temmuz 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Nedelev’den ret

Nedelev’den ret
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.07.2020

Bordo-mavili takımın transfer etmek istediği 'den olumsuz haber geldi.

Bordo-mavili takımın transfer etmek istediği 'den olumsuz haber geldi. Bulgar basınında yer alan habere göre devre arasından beri süreç çok uzadığı için 27 yaşındaki hücum oyuncusunun transferden vazgeçtiği kaydedildi. Nedelev'in Botev Plovdiv ile olan sözleşmesi sona ermişti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Sihirbaz 11’e Sihirbaz 11’e
Penaltılar hariç tek isabet! Penaltılar hariç tek isabet!
Daha cok şut çekelim Daha cok şut çekelim
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör