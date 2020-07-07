Trabzonspor'a yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri negatif çıktı!

Son dakika haberine göre; Trabzonspor'da rutin olarak yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin 12.'si yapıldı. Bordo-mavililerde testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'a yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin 12.'si yapıldı. Bordo-mavili ekipte tüm testler negatif çıktı.

Fırtına'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin on ikincisi yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır.

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