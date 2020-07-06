Trabzonspor 36 yıl sonra bir ilki başardı!

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor, kalan 4 maçta İstanbul takımlarıyla karşılaşmayacak. Bordo-mavililer Cemil Usta Sezonu'nda 36 yıl sonra bir ilki başararak, üç büyüklere mağlup olmadan sezonu tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig 30. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti ve 61 puana yükseldi. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet alan bordo-mavililer yıllar sonra ligde bir sezonu derbi kaybetmeden tamamladı.

Trabzonspor, Trabzonspor 1983-84 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonu 3 büyüklere yenilmeden tamamladı. Süper Lig'de aynı zamanda 10 maçtır derbi kaybetmeyen bordo-mavililer, Medipol Başakşehir dahil olmak üzere İstanbul takımlarına karşı son dönemde başarılı sonuçlar alıyor.

TRABZONSPOR'UN SON YILLARDAKİ DERBİ KARNESİ

2011-2012 5 puan

2012-2013 4 puan

2013-2014 2 puan

2014-2015 8 puan

2015-2016 3 puan

2016-2017 7 puan

2017-2018 6 puan

2018-2019 11 puan

2019-2020 12 puan

10 MAÇTIR DERBİ KAYBETMİYOR

Galatasaray 1-3 Trabzonspor

Fenerbahçe 1-3 Trabzonspor

Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

Trabzonspor 1-1 Galatasaray

Trabzonspor 4-1 Beşiktaş

Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Trabzonspor 2-1 Beşiktaş

Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

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