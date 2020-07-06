06 Temmuz 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor 36 yıl sonra bir ilki başardı!

Trabzonspor'dan 36 yıl sonra bir ilk!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yenen , kalan 4 maçta İstanbul takımlarıyla karşılaşmayacak. Bordo-mavililer Cemil Usta Sezonu'nda 36 yıl sonra bir ilki başararak, üç büyüklere mağlup olmadan sezonu tamamladı.

, Süper Lig 30. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti ve 61 puana yükseldi. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet alan bordo-mavililer yıllar sonra ligde bir sezonu derbi kaybetmeden tamamladı.

Trabzonspor, Trabzonspor 1983-84 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonu 3 büyüklere yenilmeden tamamladı. Süper Lig'de aynı zamanda 10 maçtır derbi kaybetmeyen bordo-mavililer, Medipol Başakşehir dahil olmak üzere İstanbul takımlarına karşı son dönemde başarılı sonuçlar alıyor.

Süper Lig: Galatasaray 1-3 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

TRABZONSPOR'UN SON YILLARDAKİ DERBİ KARNESİ

2011-2012 5 puan
2012-2013 4 puan
2013-2014 2 puan
2014-2015 8 puan
2015-2016 3 puan
2016-2017 7 puan
2017-2018 6 puan
2018-2019 11 puan
2019-2020 12 puan

Spor yazarları Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi

10 MAÇTIR DERBİ KAYBETMİYOR

Galatasaray 1-3 Trabzonspor
Fenerbahçe 1-3 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Trabzonspor 1-1 Galatasaray
Trabzonspor 4-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Fırtına şampiyonluk aşkına! İşte Trabzonspor'un kalan maçları haberin devamı

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