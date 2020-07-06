Trabzonspor 36 yıl sonra bir ilki başardı!
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor, kalan 4 maçta İstanbul takımlarıyla karşılaşmayacak. Bordo-mavililer Cemil Usta Sezonu'nda 36 yıl sonra bir ilki başararak, üç büyüklere mağlup olmadan sezonu tamamladı.
Trabzonspor, Süper Lig 30. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti ve 61 puana yükseldi. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet alan bordo-mavililer yıllar sonra ligde bir sezonu derbi kaybetmeden tamamladı.
Trabzonspor, Trabzonspor 1983-84 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonu 3 büyüklere yenilmeden tamamladı. Süper Lig'de aynı zamanda 10 maçtır derbi kaybetmeyen bordo-mavililer, Medipol Başakşehir dahil olmak üzere İstanbul takımlarına karşı son dönemde başarılı sonuçlar alıyor.
TRABZONSPOR'UN SON YILLARDAKİ DERBİ KARNESİ
2011-2012 5 puan
2012-2013 4 puan
2013-2014 2 puan
2014-2015 8 puan
2015-2016 3 puan
2016-2017 7 puan
2017-2018 6 puan
2018-2019 11 puan
2019-2020 12 puan
10 MAÇTIR DERBİ KAYBETMİYOR
Galatasaray 1-3 Trabzonspor
Fenerbahçe 1-3 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Trabzonspor 1-1 Galatasaray
Trabzonspor 4-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı