08 Temmuz 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Fırtına’nın gözdesi coştu

Fırtına’nın gözdesi coştu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

Devre arasında 'un transfer teklifi yaptığı 'un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, son iki maçta şov yaptı.

Devre arasında 'un transfer teklifi yaptığı 'un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, son iki maçta şov yaptı. Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında harika bir gole imza atarak galibiyetin mimarlarından olan Acar, Beşiktaş filelerini de iki kez sarstı. 25 yaşındaki orta saha ile Trabzonspor'un temaslarının sürdüğü belirtiliyor. Hasan daha önce, "Trabzonspor'un teklifini Kayserispor zora girmesin diye kabul etmedim" açıklamasını yapmıştı.

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