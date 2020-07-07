07 Temmuz 2020, Salı

TRABZONSPOR

Sosa sorumluluk aldı

Sosa sorumluluk aldı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.07.2020

Galatasaray filelerini sarsarak bu sezon ligdeki yedinci golünü kaydeden kaptan , kariyerinde forması ile en fazla gol sevinci yaşadığı 2015-16'daki sayısını yakaladı.

Galatasaray filelerini sarsarak bu sezon ligdeki yedinci golünü kaydeden kaptan , kariyerinde forması ile en fazla gol sevinci yaşadığı 2015-16'daki sayısını yakaladı. Söz konusu dönemde yedi gol kaydeden ve bu sezon 30'uncu haftada bu sayıya ulaşan Sosa, kalan haftalarda bir gol daha bulması durumunda kariyerinin en skorer sezonuna ulaşacak. Kaptan Sosa, bu sezon formasıyla lig, Avrupa ve kupada toplam 35 maçta 9 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Galibiyetin yankıları sürüyor! haberin devamı

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