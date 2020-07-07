Trabzonspor Muhammet Taha Tepe transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika haberine göre; Trabzonspor TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan 19 yaşındaki kaleci Muhammet Taha Tepe'yi transfer ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre bordo-mavililerin kasasından genç kaleci için 2.4 milyon TL çıkacak.

Trabzonspor genç kaleci Muhammet Taha Tepe'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fırtına'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Şirketimiz ile Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

MALİYETİ DE AÇIKLANDI!

"Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe'nin, kulübümüze transferi konusunda, Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 2.383.000.-TL ödenecektir.

Ayrıca, Altınordu A.Ş.'ye;

Futbolcunun, Trabzonspor A.Ş. ile sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Altınordu A.Ş.'ye ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın %20'si ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Öte yandan transfer resmi siteden de duyuruldu:

"Kulübümüz, Muhammet Taha Tepe ile 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalamak üzere anlaşmaya vardı.

TS CLUB'tan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Yalçın Orhan'ın katılımıyla gerçekleşen törende 2001 doğumlu Muhammet Taha Tepe ilk transfer tescil döneminde kendisini kulübümüze bağlayan ön sözleşmeyi imzaladı.

Yönetim Kurulu üyemiz Yalçın Orhan imza töreninde yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde forma giyen kaleciler her zaman adından söz ettirmiştir. Her dönemde Türkiye'de ve Avrupa'da gündem yaratan kalecilerimiz olmuştur. Bugün yine ileride adını çok sık duyacağınız bir isimle sözleşme imzalıyoruz. Kulübümüzün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda çok yetenekli ve karakterli bir arkadaşımız kadromuza kattık. Genç kalecimiz Muhammet Taha Tepe'ye başarılar diliyorum. Hem kendisi hem de bizler adına çok çalışacağını ve başarılı olacağını ümit ediyorum" dedi.

Muhammet Taha Tepe ise yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım. Trabzonspor gibi büyük bir kulübe geldiğim için de çok mutluyum. Umarım kulübümüzü ve başarımı isteyenleri mahcup etmem. Bunun için çok çalışacağım" dedi."

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