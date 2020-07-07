07 Temmuz 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor Muhammet Taha Tepe transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor genç ismi KAP'tı!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

Son dakika haberine göre; TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan 19 yaşındaki kaleci 'yi ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre bordo-mavililerin kasasından genç kaleci için 2.4 milyon TL çıkacak.

genç kaleci 'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fırtına'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Şirketimiz ile Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

MALİYETİ DE AÇIKLANDI!

"Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe'nin, kulübümüze transferi konusunda, Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 2.383.000.-TL ödenecektir.

Ayrıca, Altınordu A.Ş.'ye;
Futbolcunun, Trabzonspor A.Ş. ile sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Altınordu A.Ş.'ye ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın %20'si ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."

Öte yandan transfer resmi siteden de duyuruldu:

"Kulübümüz, Muhammet Taha Tepe ile 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalamak üzere anlaşmaya vardı.

TS CLUB'tan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Yalçın Orhan'ın katılımıyla gerçekleşen törende 2001 doğumlu Muhammet Taha Tepe ilk transfer tescil döneminde kendisini kulübümüze bağlayan ön sözleşmeyi imzaladı.

Yönetim Kurulu üyemiz Yalçın Orhan imza töreninde yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde forma giyen kaleciler her zaman adından söz ettirmiştir. Her dönemde Türkiye'de ve Avrupa'da gündem yaratan kalecilerimiz olmuştur. Bugün yine ileride adını çok sık duyacağınız bir isimle sözleşme imzalıyoruz. Kulübümüzün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda çok yetenekli ve karakterli bir arkadaşımız kadromuza kattık. Genç kalecimiz Muhammet Taha Tepe'ye başarılar diliyorum. Hem kendisi hem de bizler adına çok çalışacağını ve başarılı olacağını ümit ediyorum" dedi.

Muhammet Taha Tepe ise yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım. Trabzonspor gibi büyük bir kulübe geldiğim için de çok mutluyum. Umarım kulübümüzü ve başarımı isteyenleri mahcup etmem. Bunun için çok çalışacağım" dedi."

Fırtına'dan 36 yıl sonra bir ilk haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'un Covid-19 test sonuçları açıklandı! Trabzonspor'un Covid-19 test sonuçları açıklandı!
Avrupa devlerini geride bıraktı! Avrupa devlerini geride bıraktı!
Sosa sorumluluk aldı Sosa sorumluluk aldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör