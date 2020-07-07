Hüseyin Çimşir Avrupa'nın dev isimlerini geride bıraktı!
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavililerde yakaladığı başarılarla adından söz ettiriyor. 41 yaşındaki çalıştırıcı 2.17'lik puan ortalaması yakalarken, Avrupa'da Inzaghi'den sonra en başarılı 45 yaş altı teknik direktörü oldu.
Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceğini gösteren Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, bu galibiyetle birlikte puan ortalamasını 2.17'ye çıkardı.
ANDRE VILLAS BOAS'I GERİDE BIRAKTI!
41 yaşındaki çalıştırıcı, ulaştığı bu ortalamayla Avrupa'nın en yüksek puan ortalamalı ikinci 45 yaş altı teknik direktörü durumuna geldi. Çimşir, sadece Lazio'nun başında olan 44 yaşındaki Simone Inzaghi'nin gerisinde kaldı. Inzaghi, İtalyan ekibi ile 2.24 puan ortalamasına ulaşırken, bu ikiliyi üçüncü sırada yer alan ve 2.00 puan ortalaması olan Marsilya'nın 44 yaşındaki hocası Villas-Boas ve 1.94'lük ortalama ile Jurgen Nagelsmann takip etti.
EN UZUN ÜÇÜNCÜ YENİLMEZLİK SERİSİ
Uzun süredir mağlubiyet yaşamayan bordo-mavili takım iç sahada ve dış sahada toplamda 15 maçlık yenilmeme serisiyle tüm Avrupa'nın en uzun 3. serisine de imza attı. Önemli bir başarı yakalayan Çimşir'in öğrencileri, sadece Bulgaristan'dan Ludogorets (26 maç) ve Almanya'dan Bayern Münih'in (20 maç) gerisinde kaldı.
DIŞ SAHADA RAKİP TANIMIYOR
Trabzonspor'un başarısı sadece deplasman karnesi incelendiğinde de farklı olmadı. Dış sahada 12 maçtır yenilmeyen Fırtına, bu alanda da üçüncü sırayı almayı başardı. Trabzonspor deplasmanda sadece 13 maçlık serileri bulunan Danimarka'nın Midtjylland ve yine Bulgaristan'dan Ludogorets'in arkasında kaldı.
186 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
Trabzonspor, 2 Ocak'ta teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde 13 lig maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik alarak 186 günlük sürede mağlup olmadı. (Sabah)
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