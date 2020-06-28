Bilal Başacıkoğlu vasatı geçemedi

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın sakatlanmasıyla birlikte oyuna giren Bilal Başacıkoğlu, gösterdiği kötü performans sonrası taraftarın eleştirilerine maruz kaldı.

Devre arasında gelen genç futbolcu oldukça başarısız bir futbol sergiledi. 25 yaşındaki futbolcu ne şut atabildi, ne pas verebildi ne de doğru dürüst orta kesebildi. Durum böyle olunca Karadeniz temsilcisi hücumda büyük güç olan Nwakaeme'yi çok aradı. Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyada Bilal'in kötü oyununu eleştirdi.

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