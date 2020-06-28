28 Haziran 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Bilal Başacıkoğlu vasatı geçemedi

Bilal vasatı geçemedi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

'da Abdulkadir Parmak'ın sakatlanmasıyla birlikte oyuna giren , gösterdiği kötü performans sonrası taraftarın eleştirilerine maruz kaldı.

Devre arasında gelen genç futbolcu oldukça başarısız bir futbol sergiledi. 25 yaşındaki futbolcu ne şut atabildi, ne pas verebildi ne de doğru dürüst orta kesebildi. Durum böyle olunca temsilcisi hücumda büyük güç olan Nwakaeme'yi çok aradı. Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyada Bilal'in kötü oyununu eleştirdi.

Abdulkadir Parmak sakatlandı! haberin devamı

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