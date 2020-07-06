Galibiyetin yankıları sürüyor! "Şampiyonluk yürüyüşü"

"ŞAMPİYONLUK ATEŞİNİ YENİDEN YAKTIK"

Karadeniz gazetesi ise ilk sayfasında "Şampiyonluk ateşini yeniden yaktık" ve arka sayfasında "Biz bitti demeden bitmez" başlığını kullandı. Gazetenin son sayfasında ayrıca "Trabzonspor, sezonun finali olarak gördüğü maçta Galatasaray'ı 3-1 yendi, şampiyonluk iddiasını son 4 maça taşıdı" ifadeleri kullanıldı.