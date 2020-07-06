06 Temmuz 2020, Pazartesi

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Galibiyetin yankıları sürüyor! "Şampiyonluk yürüyüşü"

Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken, Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yendi ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Yerel basında da derbi galibiyeti geniş yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 06.07.2020 11:10
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Galibiyetin yankıları sürüyor! Şampiyonluk yürüyüşü

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı 3-1 yenen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

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Galibiyetin yankıları sürüyor! Şampiyonluk yürüyüşü

"TRABZON BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk sayfasının tamamında yer verdiği haberde, bordo-mavili takımın gol sevinci fotoğrafı ile "Trabzon bitti demeden bitmez", "Şampiyonlukta sonuna kadar 'VAR'ız" başlığını kullanarak, "Trabzonspor şampiyonluk yoluna baş koydu. Başakşehir'in Antalya'dan 3 puanla dönmesinin ardından bordo-mavililer Galatasaray'ı İstanbul'da dağıttı" değerlendirmesine yer verdi.

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Galibiyetin yankıları sürüyor! Şampiyonluk yürüyüşü

"ŞAMPİYONLUK ATEŞİNİ YENİDEN YAKTIK"

Karadeniz gazetesi ise ilk sayfasında "Şampiyonluk ateşini yeniden yaktık" ve arka sayfasında "Biz bitti demeden bitmez" başlığını kullandı. Gazetenin son sayfasında ayrıca "Trabzonspor, sezonun finali olarak gördüğü maçta Galatasaray'ı 3-1 yendi, şampiyonluk iddiasını son 4 maça taşıdı" ifadeleri kullanıldı.

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Galibiyetin yankıları sürüyor! Şampiyonluk yürüyüşü

"ŞAMPİYONLUK SEFERİ BAŞLAMIŞTIR"

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de birinci sayfasında "Şampiyonluk yürüyüşü" başlığı ile Trabzonspor galibiyetini okuyucularına duyurdu. Son sayfasında "Şampiyonluk seferi başlamıştır" ve "İstanbul'u fethettik" başlıklarına yer verdi.

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Galibiyetin yankıları sürüyor! Şampiyonluk yürüyüşü

"ŞAMPİYONLUK HORONU TEPECEĞİZ"

Taka gazetesi, gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında "Şampiyonluk horonunu tepeceğiz" başlığını kullandı. "Fırtına bitti demeden bitmez" başlığı ile son sayfasında maçtan fotoğraflara yer veren gazete, "8. şampiyonluğu çok isteyen Trabzonspor dün akşam Galatasaray'ı Sosa, Novak ve Sörloth'un golleriyle devirdi" ifadesine yer verdi.

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