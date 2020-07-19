19 Temmuz 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor umudun peşinde

Fırtına umudun peşinde
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

'in 33. haftasında lider Medipol 'i takibini sürdüren , sahasında düşme hattında bulunan İttifak Holding 'u konuk edecek. Şampiyonluk yarışında büyük avantaj kaçıran Fırtına, az olan şampiyonluk ihtimalini kovalayacak.

ekibi yüzüp yüzüp kuyruğuna getirdiği şampiyonluk yarışında art arda ciddi hatalar yaptı. Son 5 haftada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordomavililer bitime 2 hafta kala lider 'in 4 puan gerisinde. bugün sahasında ateş hattına yakın olan 'u ağırlayacak. 21.00'de başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. ve öğrencilerinin tek hedefi kazanarak Başakşehir'in karşısında takılmasını beklemek olacak.

ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Hüseyin Çimşir karşılaşma öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı "Kaybettiğimiz puanları değil, kazanmamız gereken maçları düşünerek sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Son düdük çalmadan şampiyonluk yarışı bitmez

SOSA YOK

Fırtına'da Konyaspor karşılaşması öncesi önemli bir eksik var. Kaptan kart cezası sebebiyle bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.
Arjantinli yıldızın yerine Badou Ndiaye oynayacak.

TRABZONSPOR 19-9 ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar ligde 37 defa karşı karşıya geldiler. Trabzonspor 19 galibiyet elde ederken, Konyaspor 9 kez sahayı galibiyetle terk etti. 9 mücadelede ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz Fırtınası 55 defa ağları sarstı. Konyaspor 39 gol kaydetti.

Sörloth yine en değerli isim

TRABZONSPOR-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Hosseini, Novak, Ndiaye, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Amir, Milosevic, Ömer Ali, Thuram

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