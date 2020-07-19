Trabzonspor umudun peşinde

Süper Lig'in 33. haftasında lider Medipol Başakşehir'i takibini sürdüren Trabzonspor, sahasında düşme hattında bulunan İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Şampiyonluk yarışında büyük avantaj kaçıran Fırtına, az olan şampiyonluk ihtimalini kovalayacak.

Karadeniz ekibi yüzüp yüzüp kuyruğuna getirdiği şampiyonluk yarışında art arda ciddi hatalar yaptı. Son 5 haftada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordomavililer bitime 2 hafta kala lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde. Trabzonspor bugün sahasında ateş hattına yakın olan Konyaspor'u ağırlayacak. 21.00'de başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Hüseyin Çimşir ve öğrencilerinin tek hedefi kazanarak Başakşehir'in Kayserispor karşısında takılmasını beklemek olacak.

ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Hüseyin Çimşir karşılaşma öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı "Kaybettiğimiz puanları değil, kazanmamız gereken maçları düşünerek sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

SOSA YOK

Fırtına'da Konyaspor karşılaşması öncesi önemli bir eksik var. Kaptan Jose Sosa kart cezası sebebiyle bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.

Arjantinli yıldızın yerine Badou Ndiaye oynayacak.

TRABZONSPOR 19-9 ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar ligde 37 defa karşı karşıya geldiler. Trabzonspor 19 galibiyet elde ederken, Konyaspor 9 kez sahayı galibiyetle terk etti. 9 mücadelede ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz Fırtınası 55 defa ağları sarstı. Konyaspor 39 gol kaydetti.

TRABZONSPOR-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Hosseini, Novak, Ndiaye, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Amir, Milosevic, Ömer Ali, Thuram

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