07 Temmuz 2020, Salı

TRABZONSPOR

MHK’den skandal atamalar

MHK’den skandal atamalar
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.07.2020

’u 3 kez yakan , Başakşehir’in maçına atandı. Bitigen, İstanbul ekibinin kadrolu hakemi gibi. Ayrıca Trabzonspor-Denizli sınavında yine Başakşehir’e yakın olan Halil Umut Meler düdük çalacak.

'ndan tepki çeken hakem atamaları. , ligde ilk yarıda oynanan -Alanyaspor maçında Abdulkadir Parmak'ın düşürülmesine penaltı vermemiş ve kötü bir yönetim göstermişti. 2. yarıdaki Alanyaspor-Trabzonspor maçının VAR hakemi olan Bitigen, bu kez Caulker'ın Abdülkadir Ömür'e yaptığı kırmızı kartlık müdahaleyi görmemişti! çok tartışılan hakemini bir hafta sonra Trabzon-Ankaragücü maçına atadı. Bitigen o maçta Fırtına aleyhine verdiği penaltıyla tepki topladı. Aynı karşılaşmada Rodrigues'in Pereira'yı biçmesine kart göstermeyen Bitigen, 85'te Trabzonspor'un penaltısını vermeyip ofsayt üretti. İşte aynı Bitigen bugün oynanacak Başakşehir-Denizlispor maçına atandı. Bitigen, bu sezon Başakşehir'in maçını en çok yöneten hakem durumunda. Başakşehir'in 2 lig, 1 kupa, 4 de VAR hakemi oldu. Bununla birlikte yarın 18.30 oynanacak Trabzonspor-Fraport TAV karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak. Fırtına, İzmir bölgesi hakemi ile çıktığı son maçlarda Başakşehir'e 4-2 yenildi, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Bu iki karşılaşma sonrası bordo-mavili yönetim, Umut Meler'e yanlı kararları nedeniyle 'Emeklerimizi çaldı' açıklaması ile tepki göstermişti.

4 HAKEM İŞBAŞINDA
Bu sezon Başakşehir maçlarında faktörü öne çıkarken Abdulkadir Bitigen'in 7 maçta görev alması dikkatlerden kaçmadı. , Başakşehir'in son maçlarında Fırat Aydınus, , Abdulkadir Bitigen ve Hüseyin Göçek'e şans vermesi 2018-19'daki hakem atamalarını hatırlattı.

(Fotomaç)

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