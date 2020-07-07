MHK’den skandal atamalar
Trabzonspor’u 3 kez yakan Abdulkadir Bitigen, Başakşehir’in maçına atandı. Bitigen, İstanbul ekibinin kadrolu hakemi gibi. Ayrıca Trabzonspor-Denizli sınavında yine Başakşehir’e yakın olan Halil Umut Meler düdük çalacak.
Merkez Hakem Kurulu'ndan tepki çeken hakem atamaları. Abdulkadir Bitigen, ligde ilk yarıda oynanan Trabzonspor-Alanyaspor maçında Abdulkadir Parmak'ın düşürülmesine penaltı vermemiş ve kötü bir yönetim göstermişti. 2. yarıdaki Alanyaspor-Trabzonspor maçının VAR hakemi olan Bitigen, bu kez Caulker'ın Abdülkadir Ömür'e yaptığı kırmızı kartlık müdahaleyi görmemişti! MHK çok tartışılan hakemini bir hafta sonra Trabzon-Ankaragücü maçına atadı. Bitigen o maçta Fırtına aleyhine verdiği penaltıyla tepki topladı. Aynı karşılaşmada Rodrigues'in Pereira'yı biçmesine kart göstermeyen Bitigen, 85'te Trabzonspor'un penaltısını vermeyip ofsayt üretti. İşte aynı Bitigen bugün oynanacak Başakşehir-Denizlispor maçına atandı. Bitigen, bu sezon Başakşehir'in maçını en çok yöneten hakem durumunda. Başakşehir'in 2 lig, 1 kupa, 4 de VAR hakemi oldu. Bununla birlikte yarın 18.30 oynanacak Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak. Fırtına, İzmir bölgesi hakemi ile çıktığı son maçlarda Başakşehir'e 4-2 yenildi, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Bu iki karşılaşma sonrası bordo-mavili yönetim, Umut Meler'e yanlı kararları nedeniyle 'Emeklerimizi çaldı' açıklaması ile tepki göstermişti.
4 HAKEM İŞBAŞINDA
Bu sezon Başakşehir maçlarında Hüseyin Göçek faktörü öne çıkarken Abdulkadir Bitigen'in 7 maçta görev alması dikkatlerden kaçmadı. TFF, Başakşehir'in son maçlarında Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Abdulkadir Bitigen ve Hüseyin Göçek'e şans vermesi 2018-19'daki hakem atamalarını hatırlattı.
(Fotomaç)
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