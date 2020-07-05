06 Temmuz 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir'den şampiyonluk sözleri! "Sonuna kadar kovalayacağız"

Şampiyonluk sözleri! Sonuna kadar kovalayacağız
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

, 3-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Çimşir, "Artık 4 maçımız kaldı ama maç maç gideceğiz, rakibimiz de biz de kaybedebiliriz. Biz şehir olarak inatçı bir toplumuz, oluruz-olmayız ama bu işin sonuna dek camia halinde hep beraber kovalayabileceğimizin sözünü verebiliriz." dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında , Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekibin , maç sonu yaptığı açıklamada galibiyeti değerlendirirken, şampiyonluk yarışıyla ilgili de iddialı konuştu.

Hüseyin Çimşir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kazandığımız için tüm oyuncu arkadaşlarıma tebrikler. Emeklerine sağlık. Ciddi bir duruş sergilediler sahada. Galatasaray'ın Başakşehir maçında iyi bir oyunu vardı, biz önde baskı yapmak istedik. İlk yarı baskıyı kırıp ataklar buldular ama galip gelmeyi başardık.

İkinci golden sonra daha sakin oyuna dönmemiz lazımdı, pozisyonlar verdik ama yine de biz de üretmeyi başardık ve kazanmayı bildik.

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"BU KAYGIYI YÖNETEBİLMEK ÖNEMLİ"

İlk iki sıra, iki takımdan biri olacak gibi gözüküyor. İnsanların kaybedecekleri bir şey olduğu zaman stresi ve sıkıntısı olabilir. Bu kaygıyı yönetebilmek önemli, bu saatten sonra bunu yönetebilmeliyiz, profesyonel insanlar ve futbolcularız.

Artık 4 maçımız kaldı ama maç maç gideceğiz, rakibimiz de biz de kaybedebiliriz. Biz şehir olarak inatçı bir toplumuz, oluruz-olmayız ama bu işin sonuna dek camia halinde hep beraber kovalayabileceğimizin sözünü verebiliriz."

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