06 Temmuz 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Sörloth Cisse'yi geçti

Kuzeyin Kralı Cisse'yi geçti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

'un forvetteki gol makinesi Alexander Sörloth yeniden seriye bağladı. Geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü karşısında attığı golle ligdeki 6 maçlık suskunluğunu bozan Norveçli golcü, filelerini de sarstı.

Son dakikada müthiş bir driplingin ardından sert bir şutla kaleci Okan'ı avlayan Kuzeyin Kralı, ligdeki gol sayısını 21'e çıkardı. Alanyasporlu 'yi (20 gol) geçerek, krallık yarışında yeniden zirveye oturan Sörloth, "Kazandık. Mutlu sona ulaşmak istiyoruz" dedi.

Maç sonu TFF'ye çağrı! haberin devamı

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