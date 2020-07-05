05 Temmuz 2020, Pazar

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Hüseyin Çimşir: Savaşıp kazanırız

Savaşıp kazanırız
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

Teknik direktör futbolcularını böyle motive etti. Genç çalıştırıcı, "İlk düdükten son ana kadar konsantre olun. Artık hataya yer yok" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavililer kritik Galatasaray derbisine tamamen hazır. Mücadelenin teknik planlamasını bitiren Karadeniz temsilcisinde teknik direktör öğrencilerini mental olarak da 90 dakikaya hazırlıyor. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı "Maç bitene kadar konsantrasyonunuzu yitirmeyin. Tamamen oyuna odaklanın. Küçük bir hata ve motivasyon kaybı bize pahalıya mal olabilir. Rakibe boş alan bırakmayın ve sahada sürekli birbirinizle iletişim halinde olun" uyarılarını yaptı.

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