05 Temmuz 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Hüseyin Çimşir: Savaşıp kazanırız
Teknik direktör Hüseyin Çimşir futbolcularını böyle motive etti. Genç çalıştırıcı, "İlk düdükten son ana kadar konsantre olun. Artık hataya yer yok" ifadelerini kullandı.
Bordo-mavililer kritik Galatasaray derbisine tamamen hazır. Mücadelenin teknik planlamasını bitiren Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Hüseyin Çimşir öğrencilerini mental olarak da 90 dakikaya hazırlıyor. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı "Maç bitene kadar konsantrasyonunuzu yitirmeyin. Tamamen oyuna odaklanın. Küçük bir hata ve motivasyon kaybı bize pahalıya mal olabilir. Rakibe boş alan bırakmayın ve sahada sürekli birbirinizle iletişim halinde olun" uyarılarını yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı