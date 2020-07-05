Trabzonspor'da 6 isim kart sınırında!

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesinde 6 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimder derbide kart görmeleri durumunda Antalyaspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecekler.

Fırtına'da Galatasaray derbisi öncesi 6 futbolcu sarı kart sınırında. Jose Sosa, Gaston Campi, Manuel da Costa, Filip Novak, Anthony Nwakaeme ve Guilherme, sınırdaki isimler. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecekler. Majid Hosseini ise kırmızı kart cezalısı.

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