05 Temmuz 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 6 isim kart sınırında!

6 isim kart sınırında!
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

'da maçı öncesinde 6 isim sınırında bulunuyor. Bu isimder derbide kart görmeleri durumunda Antalyaspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecekler.

Fırtına'da derbisi öncesi 6 futbolcu sınırında. Jose Sosa, Gaston Campi, Manuel da Costa, Filip Novak, Anthony Nwakaeme ve Guilherme, sınırdaki isimler. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecekler. Majid Hosseini ise kırmızı kart cezalısı.

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