20 Temmuz 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir: Şampiyon olamadığımız için özür dileriz

Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.07.2020

'in 33. haftasında 'a 4-3 mağlup olan 'da teknik direktör , karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Şampiyon olamadığımız için bütün camiadan, taraftarlardan özür diliyoruz." dedi.

Oyuncuların isteği, arzusundan memnun olduğunu belirten , "Öncelikle şampiyon olamadığımız için bütün camiadan, taraftarlardan özür diliyoruz. Ligde 3-4 haftadır en olumlu oyunu oynadığımızı düşünüyorum. Oyuncularımızın isteği arzusu coşkusu iyiydi. Maçın gidişatına bakıldığı zaman kazanmaya yakın taraf bizdik. İyi oynadığımız düşünüyorum ama maalesef bu seviyede eğer bireysel hatalara çözüm bulamazsanız, bu kadar bireysel hatalar yaparsanız sonuçta 3-1 öne geçtiğiniz maçı kazanamıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Genel itibarıyla bakıldığında oyuncuların isteği arzusu, oyun coşkusundan memnunum. Dediğim gibi bu seviyede bireysel hatalar yaparsanız maç kazanamazsınız" dedi.

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