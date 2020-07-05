06 Temmuz 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Abdülkadir Ömür'den alkışlanacak hareket! İlk tebrik Belhanda'dan
Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçının 74. dakikasında takımı lehine verilen taç atışı sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı topun kendisinden çıktığı yönünde uyararak doğru kararın verilmesini sağladı. Genç futbolcunun bu hareketi futbolseverler tarafından takdir topladı.
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadelenin 74. dakikasında Abdülkadir Ömür, takımı lehine verilen bir taç atışı sırasında hakem Cüneyt Çakır'ı uyararak doğru kararın verilmesini sağladı.
BELHANDA TEBRİK ETTİ
Yıldız futbolcunun bu hareketi futbolseverler tarafından takdir görürken, Abdülkadir'e ilk tebrik Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda'dan geldi.
İşte o pozisyon:
*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı