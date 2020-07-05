06 Temmuz 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür'den alkışlanacak hareket! İlk tebrik Belhanda'dan

Abdülkadir'den alkışlanacak hareket! İlk tebrik Belhanda'dan
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

Trabzonsporlu futbolcu , maçının 74. dakikasında takımı lehine verilen taç atışı sonrası maçın hakemi 'ı topun kendisinden çıktığı yönünde uyararak doğru kararın verilmesini sağladı. Genç futbolcunun bu hareketi futbolseverler tarafından takdir topladı.

'in 30. haftasında ile , Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadelenin 74. dakikasında , takımı lehine verilen bir taç atışı sırasında hakem 'ı uyararak doğru kararın verilmesini sağladı.

BELHANDA TEBRİK ETTİ

Yıldız futbolcunun bu hareketi futbolseverler tarafından takdir görürken, Abdülkadir'e ilk tebrik Galatasaraylı futbolcu Younes 'dan geldi.

İşte o pozisyon:


*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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