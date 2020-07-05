05 Temmuz 2020, Pazar

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Galatasaray-Trabzonspor maçında tribünde sürpriz isim! Derbiyi izlemeye geldi

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Zirveyi yakından ilgilendiren derbiyi sürpriz bir isim de tribünden takip etti. İşte o isim ve maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 05.07.2020 22:39
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Galatasaray-Trabzonspor maçında tribünde sürpriz isim! Derbiyi izlemeye geldi

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ın evinde Trabzonspor'u ağırladı.

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Galatasaray-Trabzonspor maçında tribünde sürpriz isim! Derbiyi izlemeye geldi

Yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı Türk Telekom Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmada eski takımını yalnız bırakmadı.

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Galatasaray-Trabzonspor maçında tribünde sürpriz isim! Derbiyi izlemeye geldi

İşte maçtan kareler...

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Galatasaray-Trabzonspor maçında tribünde sürpriz isim! Derbiyi izlemeye geldi
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Galatasaray-Trabzonspor maçında tribünde sürpriz isim! Derbiyi izlemeye geldi
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