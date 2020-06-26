Sahne senin Sörloth
Trabzonsporlu Sörloth, Süper Lig'in son 6 haftalık bölümünde gol kaydedemedi.
Trabzonsporlu Sörloth, Süper Lig'in son 6 haftalık bölümünde gol kaydedemedi. Ligde en son gollerini 22 Şubat 2020'de Beşiktaş derbisinde atan Norveçli forvet, ardından forma giydiği Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında rakip fileleri boş geçti. Yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'da, 1.95 boyundaki santrfor gol sessizliğini bozmak için mücadele edecek. Yıldız oyuncu bordo-mavililerin evinde oynadığı maçlarda 11 kez ağları havalandırırken, 3 de asist yaptı. Sörloth deplasmanda ise 8 gol atıp, 5 asist yaptı.
42 MAÇTA 27 KEZ FİLELERİ SARSTI
Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımından kiralanan Alexander Sörloth, 42 karşılaşmada forma giydi. Süper Lig'de 28 maçta 19 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Gol krallığında ilk sırada yer alan 24 yaşındaki oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta 6 gole imza attı. Avrupa'da da 2 kez fileleri sarsan genç futbolcu, toplam 9 asist yaptı.
EN ÇOK FORMAYI GİYEN İSİM
Sörloth, bu sezon bordomavili takımda en çok forma giyen oyuncu oldu. Ünal Karaman ve Hüseyin Çimşir'in vazgeçilmezleri arasında ilk sırada yer alan 24 yaşındaki forvet, 3 bin 445 dakika ile takımda en çok süre alan isim oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı