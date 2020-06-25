25 Haziran 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Kazım Koyuncu'yu unutmadı! "Şarkılarla geçtin aramızdan"

Trabzonspor'dan Kazım Koyuncu paylaşımı! Şarkılarla geçtin aramızdan
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 Giriş Tarihi: 25.06.2020

"" olarak bilinen müzisyen , ölümünün 15. senesinde anılıyor. Kulübü de, Kazım Koyuncu'nun ölüm yıl dönümü için bir paylaşım yaptı.

, ölümünün 15. senesinde 'yu unutmadı. Bordo-mavili kulüp resmi sosyal medya hesabından, "Şair Ceketli Çocuk Kazım Koyuncu'yu vefatının 15. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz..." ifadelerini kullanarak bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

Trabzonspor'dan TFF'ye soruşturma talebi! haberin devamı

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