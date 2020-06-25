Trabzonspor'dan Kazım Koyuncu'yu unutmadı! "Şarkılarla geçtin aramızdan"

"Şair Ceketli Çocuk" olarak bilinen müzisyen Kazım Koyuncu, ölümünün 15. senesinde anılıyor. Trabzonspor Kulübü de, Kazım Koyuncu'nun ölüm yıl dönümü için bir paylaşım yaptı.

Trabzonspor, ölümünün 15. senesinde Kazım Koyuncu'yu unutmadı. Bordo-mavili kulüp resmi sosyal medya hesabından, "Şair Ceketli Çocuk Kazım Koyuncu'yu vefatının 15. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz..." ifadelerini kullanarak bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

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