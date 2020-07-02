03 Temmuz 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor‘dan 3 Temmuz paylaşımı

Trabzonspor‘dan 3 Temmuz paylaşımı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 Giriş Tarihi: 03.07.2020

Kulübü 3 2011 şike süreciyle ilgili olarak hesaplarından videolu paylaşım yaptı.

Kulübü 3 2011 şike süreciyle ilgili olarak hesaplarından videolu paylaşım yaptı.

Bordo-mavili kulüp yaptığı paylaşımda, "Konu şike olunca Mini Cooper'a binerek kaçtılar. Futbolcuları 'sürdükleri tarlalarda' oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına "çift dikiş" attılar. Tiyatronun adını da "kumpas" koydular "ifadelerine yer vererek #TertemizŞampiyon #SeneHep2011 hashtagini kullandı.

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