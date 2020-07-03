03 Temmuz 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Todor Nedelev için teklifini yaptı

Trabzonspor'a Bulgar orta saha! Resmi teklif yapıldı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.07.2020

Süper Lig'de verdiği şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra gelecek sezonun transfer çalışmalarına da devam eden , bir süre önce gündemine aldığı için atağa kalktı. Bordo-mavililerin, Bulgar orta sahanın transferi için kulübü Botev Plovdiv'e resmi teklifini ilettiiği öne sürüldü.

Bulgar basınında yer alan habere göre bordo- mavililer 'i kadrosuna katmak için Botev Plovdiv kulübüne resmi teklifte bulundu. Bulgar ekibinin bu öneriyi kabul etmeye oldukça sıcak baktığı belirtilirken, son kararı ise 27 yaşındaki orta sahanın vereceği öğrenildi.

'un sezon başında ve devre arasında kadrosuna katmak için uğraştığı ancak ekstra maliyetler nedeniyle vazgeçtiği yıldız futbolcu bu sezon Bulgar liginde 24 maçta toplam 2 bin 33 dakika sahada kaldı ve 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Nedelev'in kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi var ve transferin düşük bir rakama bitebileceği öğrenildi.

Görüşmeler başladı! Trabzonspor... haberin devamı

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