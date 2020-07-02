Trabzonspor'da Berkan Emir sesleri

Trabzonspor'da üst üste iki Süper Lig maçında yaşanan puan kayıplarından sonra pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisinin önemi iki kat arttı. Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarındaki hatalarla ilgili olarak oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Bu maçı ne kadar istediğimizi sahada göstereceğiz" dedi.