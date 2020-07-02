02 Temmuz 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Berkan Emir sesleri

Berkan Emir sesleri
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.07.2020

Göztepe'de forma giyen birçok yıldız Süper Lig ekiplerinin radarına girerken son gözde ise Berkan Emir oldu. Savunmanın solunda forma giyen Berkan Emir, bu sezon gösterdiği performansla Göztepe'yi sırtlarken, , 32 yaşındaki futbolcu için devreye girdi.

Göztepe'de forma giyen birçok yıldız Süper Lig ekiplerinin radarına girerken son gözde ise Berkan Emir oldu. Savunmanın solunda forma giyen Berkan Emir, bu sezon gösterdiği performansla Göztepe'yi sırtlarken, , 32 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu ile sezon bitmeden masaya oturulacağı dile getirildi.

Trabzonspor Galatasaray derbisine kilitlendi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına tarihi seri peşinde! Galatasaray maçını kaybetmezse... Fırtına tarihi seri peşinde! Galatasaray maçını kaybetmezse...
Taha imzaya geliyor Taha imzaya geliyor
Büyüksün Nwakaeme Büyüksün Nwakaeme
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör