01 Temmuz 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor’a 3 müjde birden

Trabzonspor’a 3 müjde birden
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

Sakatlıklarla boğuşan 'a 3 müjde birden geldi… İki günlük iznin ardından dün maçının hazırlıklarına başlayan Bordo-Mavililer'de 2 haftadır takımdan ayrı olan Nwakaeme dün takımla çalıştı. Ekuban ve Parmak’ın durumu da iyiye gidiyor.

Sakatlıklarla boğuşan 'a 3 müjde birden geldi… İki günlük iznin ardından dün maçının hazırlıklarına başlayan Bordo-Mavililer'de 2 haftadır takımdan ayrı olan Nwakaeme idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Nwakaeme ikinci bölümde ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Ekuban ve Abdülkadir Parmak da dün ilk bölümde salonda çalışırken, ikinci bölümde düz koşu yaptı. İki oyuncunun da Galatasaray maçına kadar takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

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