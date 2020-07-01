Sörloth'un gözü rekorda

Bu sezon bordo-mavili forma ile toplamda 28 gole ulaşan Sörloth, Gürcü yıldız Şota'nın 30 gollük rekorunu kırmaya çok yakın. Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maç oynayacak Trabzonspor'da 24 yaşındaki santrfor, kulüp tarihinin en skorer yabancı oyuncusu unvanını almaya çalışacak.

Şota, Lig'de 25 golle krallık tacını takmıştı. Sörloth şu ana kadar ligde 20 kez sahne aldı. Sörloth hem çifte kupa hem de krallık sevinci yaşamak istiyor. Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde de Trabzonspor'un en önemli silahı kuşku yok ki o olacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, derbi planını Sörloth'a göre yapıyor.

DİĞER