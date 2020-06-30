30 Haziran 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi

Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.06.2020

, 'in 30. haftasında deplasmanda ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme'nin, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına katıldıkları öğrenildi.

, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

G.Saray-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu! haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
G.Saray-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu! G.Saray-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu!
Hakemler Trabzonspor'un yarış dışına itilmesi için her şeyi yaptı "Hakemler Trabzonspor'un yarış dışına itilmesi için her şeyi yaptı"
Abdulkadir Bitigen Süper Lig'i dizayn etti! Abdulkadir Bitigen Süper Lig'i dizayn etti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör