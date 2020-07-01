01 Temmuz 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Cüneyt Çakır tedirginliği

Cüneyt Çakır tedirginliği
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

Bu sezon hakem hatalarından çok çeken Trabzonspor'da pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine Cüneyt Çakır'ın atanması tedirginlik oluşturdu.

Bu sezon hakem hatalarından çok çeken Trabzonspor'da pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine Cüneyt Çakır'ın atanması tedirginlik oluşturdu. En son Fenerbahçe kupa derbisinde Nwakaeme'nin sakatlandığı pozisyonu es geçen Çakır, Sörloth'a yapılan penaltıyı da vermemişti. Fırtına, Çakır ile bugüne kadar çıktığı 44 karşılaşmada 23 galibiyet, 11 beraberlik aldı ve 10 kez kaybetti.

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