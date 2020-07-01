01 Temmuz 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Feyenoord Le’yi istiyor

Feyenoord Le’yi istiyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

Yusuf Yazıcı'nın transferi karşılığında bonservisi alınan Le, takımına kiralanmıştı... ekibinin, toplam 21 maça çıkan Edgar için yeni bir kiralama teklifi ile 'un kapısını çalacağı öğrenildi.

basınında yer alan habere göre 'un bu kez yapacağı teklifte satın alma maddesini de ekletmek isteyeceği ifade edildi. Ancak 'un 26 yaşındaki Portekizli stoperden önemli bir gelir beklentisi içerisinde olduğu ve bu nedenle kiralama değil, satın alma teklifine sıcak bakacağı öğrenildi.

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