29 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Nwakaeme aranıyor

Nwakaeme aranıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.06.2020

'un hücum hattındaki en yetenekli oyuncusu hiç şüphesiz ... Nijeryalı yıldız hücumda büyük bir tehlike oluştururken sakatlığında yerine forma giyen tam bir hayal kırıklığı.

'un hücum hattındaki en yetenekli oyuncusu hiç şüphesiz ... Nijeryalı yıldız hücumda büyük bir tehlike oluştururken sakatlığında yerine forma giyen tam bir hayal kırıklığı. Bordo-mavililer, tecrübeli futbolcunun yokluğunu hissederken Hüseyin Çimşir de çare arıyor.

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