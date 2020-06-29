Nwakaeme aranıyor

Trabzonspor'un hücum hattındaki en yetenekli oyuncusu hiç şüphesiz Anthony Nwakaeme... Nijeryalı yıldız hücumda büyük bir tehlike oluştururken sakatlığında yerine forma giyen Bilal Başacıkoğlu tam bir hayal kırıklığı.

Trabzonspor'un hücum hattındaki en yetenekli oyuncusu hiç şüphesiz Anthony Nwakaeme... Nijeryalı yıldız hücumda büyük bir tehlike oluştururken sakatlığında yerine forma giyen Bilal Başacıkoğlu tam bir hayal kırıklığı. Bordo-mavililer, tecrübeli futbolcunun yokluğunu hissederken Hüseyin Çimşir de çare arıyor.

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