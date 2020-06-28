28 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Usta yazardan olay sözler! "Masa başında işler dönüyor"

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında ligin son sırasında bulunan Ankaragücü'nü konuk etti. Spor yazarları, Trabzonspor'un sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı. İşte dikkat çeken değerlendirmeler...

Giriş Tarihi: 28.06.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 10:01
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Usta yazardan olay sözler! Masa başında işler dönüyor

BÜLENT TİMURLENK | Çimşir'in eli kolu bağlandı

Şampiyonluğa giden yolda virajlar sadece rakipler değil... Yaşanan sakatlıklar, cezalı oyuncular hele bir de puan kaydedilen haftanın ardından yokuş gibi görünen düz yollar...

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Usta yazardan olay sözler! Masa başında işler dönüyor

Geçen sezon Başakşehir'in kafasını nasıl dik tutamadığını gördük. Dün Trabzonspor, Alanya beraberliğinin ardından 3.5 aydır forma giymeyen Sosa'nın da 11'i ile erken gol bulursa kafası rahat olur, vitesi yükseltir diyordum. Fazlasıyla erken buldular golü.

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Usta yazardan olay sözler! Masa başında işler dönüyor

Nwakaeme olmayınca ceza sahasına yapılan orta sayısı da elbette düşüyor. Dün 1-0'ın ardından Ndiaye'nin getirdiği topta önce Abdulkadir Parmak, ikincisinde de Guilherme ile rakibinin fişini çekebilirlerdi.

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Usta yazardan olay sözler! Masa başında işler dönüyor

Avrupa'da biz ve Almanlar dışında simetrik fikstür oynatan yok. Yani birinci haftada oynadığınızla 18. haftada oynamıyorsunuz İspanya'da, İtalya'da ve İngiltere'de.

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Usta yazardan olay sözler! Masa başında işler dönüyor

Fikstür çekilirken Trabzonspor, Başakşehir'i takip ediyordu. Geçen hafta öne geçtiği maçı kaybeden ve canının derdinde olan Ankaragücü doğal olarak takip eden bir sonraki maça daha hırslı çıktı. Abdülkadir Ömür iki haftada toparladı. Sosa, büyük tecrübe ve kendini hazır hissetmediğinden tedirgindi.

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