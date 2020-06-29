"Pes etmek yok"

Bordo-mavililer sahalarında lig sonuncusu Ankaragücü ile berabere kalarak büyük yara alırken futbolcular maç sonunda bir hayli üzgündü. 90 dakika bitiminde soyunma odasında kimsenin sesi çıkmıyordu. İçerideki kasvetli havayı, kaptan Jose Sosa ve Uğurcan Çakır dağıttı.

Her iki oyuncu "Daha bu iş bitmedi. Pes etmeyeceğiz. Buralara bu takımı biz getirdik. Bundan sonra da her maçımızı kazanıp şampiyon olmak için uğraşacağız" dediler. Diğer futbolcular da iki yıldıza uyarak şampiyonluk sözü verdiler. Oyuncuların, kötü performans üzerine de kendi aralarında bir konuşma yaptığı kaydedildi.

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