29 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

"Pes etmek yok"

Pes etmek yok
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.06.2020

Bordo-mavililer sahalarında lig sonuncusu Ankaragücü ile berabere kalarak büyük yara alırken futbolcular maç sonunda bir hayli üzgündü. 90 dakika bitiminde soyunma odasında kimsenin sesi çıkmıyordu. İçerideki kasvetli havayı, kaptan ve Uğurcan Çakır dağıttı.

Her iki oyuncu "Daha bu iş bitmedi. Pes etmeyeceğiz. Buralara bu takımı biz getirdik. Bundan sonra da her maçımızı kazanıp şampiyon olmak için uğraşacağız" dediler. Diğer futbolcular da iki yıldıza uyarak şampiyonluk sözü verdiler. Oyuncuların, kötü performans üzerine de kendi aralarında bir konuşma yaptığı kaydedildi.

Eski hakemden flaş sözler! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
'VAR' bir yamukluk! Futbol tarihinde bir ilk 'VAR' bir yamukluk! Futbol tarihinde bir ilk
Nwakaeme aranıyor Nwakaeme aranıyor
Eski hakemden flaş sözler! Uydurma bir penaltı Eski hakemden flaş sözler! "Uydurma bir penaltı"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör