28 Haziran 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Selçuk Dereli; ''Uydurma bir penaltı bu işte art niyet var''

Eski hakemden flaş sözler! Uydurma bir penaltı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

'in 29. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlanırken, kokartlı eski hakem , Ankaragücü lehine verilen penaltıyı değerlendirdi. Dereli, ''Uydurma bir penaltı bu işte art niyet var'' ifadelerini kulandı.

kokartlı eski hakem ve yorumcu dünkü maçta Trabzonspor aleyhine verilen penaltıyı Karadeniz için yorumladı. Penaltı pozisyonunda hakemin yorumunun yanlış olduğunu ifade eden Dereli, "Pereira rakibiyle havadan gelen topa sahip olma mücadelesi veriyor. Karşılıklı kabul edilebilir şekilde el-kol teması içerisinde mücadele ediyorlar. Gelen topta Pereira'nın arkası dönük ve görmüyor. Havadan gelen top Pereira'nın eline geliyor. Yani Pereira'nın kolu topa gitmiyor. Eli genişlemiyor. İstem dışı beklenmedik bir top gelip eline çarpıyor. Penaltı olmaz. Yorum yanlış" dedi.


*Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

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